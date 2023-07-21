«Украденный» ястребом щенок вернулся живым спустя восемь часов

Похищенный ястребом щенок таксы спустя восемь часов вернулся домой

Пользовательница TikTok @rawchelsea рассказала, что ястреб похитил ее щенка таксы по кличке Пинто. Спустя восемь часов после исчезновения «украденная» собака вернулась домой живой.

Владелица выпустила щенка погулять по саду. Вскоре после этого она услышала визг питомца и подумала, что на него наступила ее другая, более крупная собака. Американка выбежала на улицу и обнаружила, что цветочный горшок разбит, а на крыльце остались царапины. Не сумев найти Пинто, она сделала вывод, что щенка унес ястреб.

Женщина тут же выложила в TikTok видео о случившемся. В нем она рассказала, что щенка ей подарил муж в честь годовщины свадьбы, и призвала владельцев маленьких собак не оставлять их на улице без присмотра.

Спустя восемь часов после публикации видео Пинто вернулся домой без видимых повреждений. Женщина предположила, что все это время собака пряталась где-то на их участке.

Ранее сообщалось, что в английском городе Пейнтон чайка похитила четырехлетнего чихуахуа по кличке Гизмо. Птица залетела в сад, где гулял пес, схватила его клювом и улетела с ним в неизвестном направлении.