Путин заявил о готовности Киева на все «для спасения своей продажной шкуры»

Путин заявил, что Киев готов пойти на все «для спасения своей продажной шкуры»

Москва видит, что Киев готов пойти на все «для спасения своей продажной шкуры». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, украинским властям «плевать» на жителей страны, а также на ее суверенитет и национальные интересы. «Они будут торговать всем — и людьми, и землей», — сказал Путин.

Он сравнил действия Киева с деятельностью петлюровцев, которых назвал идейными предшественниками украинских властей. Путин напомнил, что участники этого движения в 1920 году заключили с Польшей секретные конвенции, согласно которым отдавали ей земли Галиции и Западной Волыни в обмен на военную поддержку.

«Такие предатели и сегодня готовы «открыть ворота» для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину», — заявил президент России.

Ранее глава государства, выступая на саммите ШОС, заявил, что долгое время у границ России из Украины создавалась «анти-Россия», где одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность.