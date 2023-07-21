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13:22, 21 июля 2023Россия

Путин заявил о готовности Киева на все «для спасения своей продажной шкуры»

Путин заявил, что Киев готов пойти на все «для спасения своей продажной шкуры»

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Москва видит, что Киев готов пойти на все «для спасения своей продажной шкуры». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, украинским властям «плевать» на жителей страны, а также на ее суверенитет и национальные интересы. «Они будут торговать всем — и людьми, и землей», — сказал Путин.

Он сравнил действия Киева с деятельностью петлюровцев, которых назвал идейными предшественниками украинских властей. Путин напомнил, что участники этого движения в 1920 году заключили с Польшей секретные конвенции, согласно которым отдавали ей земли Галиции и Западной Волыни в обмен на военную поддержку.

«Такие предатели и сегодня готовы «открыть ворота» для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину», — заявил президент России.

Ранее глава государства, выступая на саммите ШОС, заявил, что долгое время у границ России из Украины создавалась «анти-Россия», где одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность.

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    Сергей Истомин
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