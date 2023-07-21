Путин оценил профессионализм командования СВО

Путин: командование СВО действует профессионально и стойко выполняет свой долг

Командование специальной военной операцией (СВО) действует профессионально и стойко выполняет свой долг. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза, его цитирует РИА Новости.

Президент отметил, что переданное Украине западное оружие иногда уступает советским образцам вооружения и военной техники. «Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника — горит», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что кураторы Украины разочарованы неудачами Киева в ходе контрнаступления.

Также Путин прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины. По словам главы государства, украинские войска не имеют успеха.