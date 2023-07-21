Поджегшему бомбардировщик Су-24 на российском заводе диверсанту продлили арест

В Новосибирске суд продлил арест диверсанту, поджегшему бомбардировщик Су-24 на авиазаводе

Ленинский районный суд Новосибирска продлил арест местному жителю Виктору Скоробогатову, который поджег самолет Су-24 на авиазаводе имени Чкалова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Скоробогатов пробудет под стражей до 13 октября. Его обвиняют в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») Уголовного кодекса РФ. Мужчине грозит от 12 до 20 лет заключения.

10 мая сообщалось, что двое неизвестных проникли на территорию авиазавода, перекусив сетку-рабицу, и подожгли законсервированный бомбардировщик 1990 года. Горящий самолет они сняли на видео, который выложили в социальную сеть с комментарием, что тот полностью уничтожен. На место выехали полицейские.

Выяснилось, что бомбардировщик почти не пострадал, а хулиганы сбежали. Спустя пять дней один из них был задержан.