Посольство РФ в США заявило об укреплении суверенитета России

Посольство России: новые санкции США доказывают оправданность укрепления суверенитета

Новые американские санкции против Москвы подтверждают оправданность ее курса на укрепление обороноспособности, финансового и технологического суверенитета. Об этом в Telegram-канале заявило посольство РФ в США.

По мнению дипломатов, действия Вашингтона «высвечивают безальтернативность ускоряющихся процессов дедолларизации». Политику Запада они назвали гибридной войной. По мнению посольства, очередные санкции направлены против военно-промышленного комплекса и энергосектора. Кроме того, США пытаются усложнить доступ к международной финансовой системе.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат вводить санкции в отношении России. Также Европейский союз принял решение о продлении санкций против России до 31 января 2024 года.

В 2014 году власти США и ЕС ввели персональные и секторальные санкции против России из-за «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины». После этого санкции неоднократно ужесточались.