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11:36, 21 июля 2023Среда обитания

Названо число скопившихся машин в очереди на Крымском мосту

«Ъ»: на Крымском мосту в обоих направлениях скопилось 560 машин

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В очереди на Крымском мосту в обоих направлениях скопилось 560 машин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация».

На данный момент легковые автомобили выстраиваются в очередь для проезда с разных сторон моста по одной открытой полосе. Так, в очереди со стороны Тамани скопилось 250 транспортных средств. Ожидание там составляет около часа.

«В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 июля, Крымский мост временно закрыли из-за сигнала воздушной тревоги. Тогда в МЧС также заявили, что работу паромной переправы в Керчи временно приостановили. Вскоре движение по мосту возобновили.

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    Нина Ташевская
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