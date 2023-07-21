Названо число скопившихся машин в очереди на Крымском мосту

«Ъ»: на Крымском мосту в обоих направлениях скопилось 560 машин

В очереди на Крымском мосту в обоих направлениях скопилось 560 машин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация».

На данный момент легковые автомобили выстраиваются в очередь для проезда с разных сторон моста по одной открытой полосе. Так, в очереди со стороны Тамани скопилось 250 транспортных средств. Ожидание там составляет около часа.

«В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 июля, Крымский мост временно закрыли из-за сигнала воздушной тревоги. Тогда в МЧС также заявили, что работу паромной переправы в Керчи временно приостановили. Вскоре движение по мосту возобновили.