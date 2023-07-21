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16:41, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Собчак рассказала о расстроившей ее до слез ситуации

Ведущая Собчак расстроилась до слез, что на концерт группы «Сплин» пришло мало зрителей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что она до слез расстроилась тому, что на концерт группы «Сплин» пришло мало зрителей. Подробности этой ситуации Собчак раскрыла в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала видео, на котором показала полупустой стадион в испанском городе Марбелья, где должен был выступить коллектив. «Любимый артист с детства. (...) И вот прихожу и вижу такой зал… Ужасно обидно за него», — посетовала журналистка.

Среди наиболее значимых для нее композиций группы Собчак назвала «Черновики» и «Маяк». «Вчера я расстраивалась до слез.(...) Все-таки качество музыки и количество зрителей — это очень разные вещи», — поделилась телеведущая своим наблюдением.

В мае концерт музыкальной группы «Сплин» отменили в Архангельске в четвертый раз. До этого группу убрали с афиши музыкального фестиваля «Ветер Сибири» после жалобы общественников из «Союза отцов Новосибирской области».

Осенью 2022 года выступления «Сплин» отменили в пяти городах России. Возможная отмена концертов могла быть связана с выступлением коллектива на фестивале в Воронеже. В тот день лидер группы Александр Васильев обратился к уехавшим из России артистам и выразил надежду, что скоро они смогут вернуться.

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