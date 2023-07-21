Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:02, 21 июля 2023Экономика

Центробанк заявил о разработке цифрового рубля под контролем ФСБ

Представитель ЦБ Поляков заявил о постоянном контроле ФСБ при разработке цифрового рубля

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Разработка цифрового рубля проводилась с жесточайшими требованиями к безопасности, все процессы находились под постоянным контролем Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Поляков, передает Forbes.

По его словам, создание архитектуры шло в соответствии с требованиями к критической информационной инфраструктуре России, применялись самые серьезные криптографические средства. Вместе с тем представитель ЦБ признал, что технология платежей без использования интернета пока не готова, и в ближайшие 1,5-2 года ждать ее не стоит.

«Очень много вопросов надо решить в том числе с точки зрения защиты», — объяснил он. Пока же оплату товаров и услуг предлагается проводить по статическому QR-коду. Далее Центробанк планирует внедрять динамический QR-код, в том числе ведется разработка оплаты по бесконтактной NFC-технологии.

В свою очередь глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил подумать о приближении квантовых технологий, которые могут разрушить самые совершенные разработки. Депутат утверждает, что создатели цифрового рубля уже рассуждают об их использовании в предотвращении взломов.

Материалы по теме:
Себе дороже. ЦБ тестирует цифровой рубль. Основатель «Киберплат» Андрей Грибов рассказал о рисках цифрового рубля
Себе дороже.ЦБ тестирует цифровой рубль. Основатель «Киберплат» Андрей Грибов рассказал о рисках цифрового рубля
14 июня 2023
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
24 января 2022

Однако директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров напомнил, что главным риском для безопасности остается социальная инженерия, а с ней сам по себе цифровой рубль справиться в состоянии. Но если мошенники убедят жертву сначала перевести цифровые рубли на счет банке, а потом уже отправить им, вернуть средства не удастся. Поэтому для Минфина и ЦБ важно продолжать разъяснения по поводу преимущества цифрового рубля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля в стране возможно с начала 2025 года. Основные положения закона о новом расчетном средстве вступят в силу 1 августа 2023 года. Правила операций на платформе цифрового рубля, тарифы и сроки их проведения утвердит совет директоров регулятора.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Следствие запросило арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

    Российский SSJ-100 потерял часть двигателя во время полета и попал на видео

    В Стамбуле резко упали запасы воды

    «Газпром» потеряет статус крупнейшего поставщика российского газа в Европу

    Ольга Бузова забронировала отель для свадьбы

    Стилист Рогов назвал россиянам две универсальные вещи в гардеробе

    Винер заступилась за Исинбаеву после заявления о номинальных воинских званиях

    Мосгорсуд признал законным арест блогера-трансгендера за драку в кафе

    Украина попросила плечо помощи у Польши в вопросе зерна

    Россия заявила о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости