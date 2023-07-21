Центробанк заявил о разработке цифрового рубля под контролем ФСБ

Представитель ЦБ Поляков заявил о постоянном контроле ФСБ при разработке цифрового рубля

Разработка цифрового рубля проводилась с жесточайшими требованиями к безопасности, все процессы находились под постоянным контролем Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Поляков, передает Forbes.

По его словам, создание архитектуры шло в соответствии с требованиями к критической информационной инфраструктуре России, применялись самые серьезные криптографические средства. Вместе с тем представитель ЦБ признал, что технология платежей без использования интернета пока не готова, и в ближайшие 1,5-2 года ждать ее не стоит.

«Очень много вопросов надо решить в том числе с точки зрения защиты», — объяснил он. Пока же оплату товаров и услуг предлагается проводить по статическому QR-коду. Далее Центробанк планирует внедрять динамический QR-код, в том числе ведется разработка оплаты по бесконтактной NFC-технологии.

В свою очередь глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил подумать о приближении квантовых технологий, которые могут разрушить самые совершенные разработки. Депутат утверждает, что создатели цифрового рубля уже рассуждают об их использовании в предотвращении взломов.

Однако директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров напомнил, что главным риском для безопасности остается социальная инженерия, а с ней сам по себе цифровой рубль справиться в состоянии. Но если мошенники убедят жертву сначала перевести цифровые рубли на счет банке, а потом уже отправить им, вернуть средства не удастся. Поэтому для Минфина и ЦБ важно продолжать разъяснения по поводу преимущества цифрового рубля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля в стране возможно с начала 2025 года. Основные положения закона о новом расчетном средстве вступят в силу 1 августа 2023 года. Правила операций на платформе цифрового рубля, тарифы и сроки их проведения утвердит совет директоров регулятора.