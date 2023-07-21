Обозвавшая самокатчиков «петушками» реклама возмутила пользователей сети

Сервис аренды электросамокатов «Юрент» выложил в своем Telegram-канале рекламный ролик, в котором осудил водителей, нарушающих правила безопасной езды, и назвал подобное поведение «петушерингом». Экстравагантная информационная кампания возмутила пользователей сети.

В видео, опубликованном на канале компании, речь идет о частых нарушениях правил безопасной езды на самокатах. «Есть те, кто нарушают правила: ездят пьяными, катаются вдвоем (...), грубо нарушают правила дорожного движения. Это явление называется "петушеринг"», — говорится в ролике.

По сюжету сотрудница также рассказывает о специальном «отделе по борьбе с "петушерингом"», который наказывает нарушителей с применением физической силы. Кроме того, 19 июля в Telegram обратили внимание на то, что в Москве появились постеры от «Юрент», призывающие водителей не кататься вдвоем на одном самокате и обзывающие нарушителей правил «петушками». «Бро, не будь петушком: или на двух самокатах, или пешком», — гласит один из них.

Некоторые пользователи осудили информационную кампанию. «Я в жизни не ездил вдвоем, но, знаете, обидно, когда только поверил в то, что компания становится все лучше и лучше, и тут выходит жаргонная реклама», «Команда маркетологов молодая, и некому тормозить их креатив, перехлестывающий через край», — высказались они под видео.

Ранее сервис кикшеринга Whoosh прокомментировал предложение штрафовать водителей самокатов после того, как этот вид транспорта признали участником дорожного движения. По заявлению компании, это было бы «логичным шагом».