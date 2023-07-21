В США предупредили об огромном ударе по сектору космического страхования

SpaceNews: отказ ViaSat-3 приведет к огромному удару по сектору космического страхования

Возможный отказ геостационарного телекоммуникационного спутника ViaSat-3 приведет к огромному удару по сектору космического страхования. Об этом со ссылкой на страховую компанию Marsh пишет SpaceNews.

Американское издание напоминает, что в случае, если антенна космического аппарата не будет развернута, компания ViaSat подаст страховой иск на сумму до 420 миллионов долларов. Ожидается, что решение об этом может быть объявлено к публикации квартальных данных оператора, намеченной на 9 августа.

«Это может стать огромным ударом по рынку аэрокосмических обязательств в целом», — предупредила старший вице-президент и руководитель отдела космических обязательств Marsh Эми Авжан.

По ее словам, крупный иск может привести к сокращению возможностей для других клиентов в области космического страхования.

Ранее издание ArsTechnica написало, что спутник ViaSat-3, запущенный в апреле на ракете Falcon Heavy, может быть утерян.