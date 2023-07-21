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15:29, 21 июля 2023Россия

Минобороны показало удары по местам подготовки терактов на Украине

Минобороны показало удары высокоточным оружием по местам подготовки терактов на Украине

Минобороны в ходе ежедневного брифинга показало кадры ударов по местам, где готовили теракты против России на Украине. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах показано, как оружие большой дальности морского базирования выпускает снаряды по объектам.

21 июля Минобороны сообщило о новом ударе по местам подготовки террористических актов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов на Украине. Цель ударов достигнута, добавили в оборонном ведомстве, но не уточнили, где конкретно она находилась.

Днем ранее Россия нанесла удар возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. Удар возмездия стал еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого — 18 и 19 июля — российские военные уже наносили удары по Одесской области.

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    Анастасия Шейкина
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