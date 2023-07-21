Российские войска ударили по местам подготовки террористических актов на Украине

Минобороны заявило об ударе по объектам, где готовили террористические акты против России

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам на Украине, где готовили террористические акты. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что атака была совершена с помощь высокоточного оружия большой дальности морского базирования. На пораженных объектам, по данным министерства, готовились теракты против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее 20 июля ВС России нанесли удар возмездия, ставший очередным ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого — 18 и19 июля — российские военные уже атаковали территорию Одесской области. Сначала был поражен судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера, затем удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ в Одессе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).