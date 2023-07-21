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14:15, 21 июля 2023Россия

Российские войска ударили по местам подготовки террористических актов на Украине

Минобороны заявило об ударе по объектам, где готовили террористические акты против России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам на Украине, где готовили террористические акты. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что атака была совершена с помощь высокоточного оружия большой дальности морского базирования. На пораженных объектам, по данным министерства, готовились теракты против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее 20 июля ВС России нанесли удар возмездия, ставший очередным ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого — 18 и19 июля — российские военные уже атаковали территорию Одесской области. Сначала был поражен судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера, затем удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ в Одессе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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