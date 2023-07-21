В Кремле прокомментировали идею изменить призывной возраст

Песков: главное в вопросе изменения призывного возраста — точка зрения Минобороны

Решающее значение в вопросе об изменении призывного возраста имеет экспертная точка зрения Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Ранее в Госдуме решили не повышать нижний предел призывного возраста.

Песков добавил, что он не может что-либо сказать по этой теме. «Ведется дискуссия в Думе», — отметил представитель Кремля.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил решение комитета не повышать нижнюю границу призывного возраста тем, что большое количество призывников хочет пойти служить именно в 18 лет. Также он сообщил, что новые нормы начнут действовать с весеннего призыва в 2024 году.