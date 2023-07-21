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20:33, 21 июля 2023Из жизни

Найденная мужчиной ценнейшая амбра оказалась содержимым канализации

Британец нашел на пляже загадочную субстанцию и решил выставить ее на аукцион

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

Найденная жителем Великобритании на пляже рвота кашалота, которая могла бы принести ему состояние, оказалась содержимым канализации. Об этом сообщает Daily Record.

42-летний безработный Ронни Хамфриз нашел два килограмма загадочной субстанции во время прогулки по пляжу с сыном. Он принял находку за ценнейшую рвоту кашалота, также называемую амброй. Это дорогостоящее вещество, которое с древних времен используется в парфюмерии. «Мне показалось, что я знаю, что это такое, и не мог поверить в свою удачу», — сказал мужчина.

Он забрал находку домой и провел несколько тестов, в том числе проткнул вещество горячей иглой, чтобы посмотреть, растает ли оно. Кроме того, комок пах навозом, что британец счел еще одним признаком амбры. После этого британец решил выставить субстанцию на аукцион, так как два килограмма амбры могут стоить около 40 тысяч фунтов стерлингов (4,6 миллиона рублей).

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Однако эксперт из организации Ambergris Europe, которая занимается поиском и исследованием амбры, заявил, что вещество является скоплением застывших жиров из канализации. Подобные куски грязи образуются из слитых в сток отходов готовки, например, растительных и животных масел, и часто попадают в океан. Однако Хамфриз отказывается верить такому заключению, так как деньги, вырученные за амбру «могут изменить жизнь его семьи».

Ранее сообщалось, что жители Испании с Канарских островов нашли рвоту кашалота стоимостью более 250 тысяч долларов США (22,6 миллиона рублей). 20-килограммовый кусок вещества, также известного как амбра, был обнаружен внутри кашалота, выбросившегося на один из пляжей острова Пальма в мае.

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    Алиса Дмитриева
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