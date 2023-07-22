Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев начал 21-й сезон в РПЛ и установил рекорд по этому показателю

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

37-летний Акинфеев защищал ворота команды в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Таким образом, он начал свой 21-й сезон в рамках турнира. Предыдущий рекорд — 20 сезонов — принадлежал полузащитнику Дмитрию Лоськову и защитнику Александру Анюкову.

Ранее 22 июля ЦСКА уступил «Уралу» со счетом 1:2. У «Урала» отличились Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич. Единственный мяч армейцев забил форвард Антон Заболотный. Красно-синие проиграли екатеринбургскому клубу впервые с 1995 года.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, в основном составе клуба он выступает с 2003 года. Вместе с армейцами вратарь выиграл Кубок УЕФА, шесть чемпионатов России и по семь Кубков и Суперкубков страны.