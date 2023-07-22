Клиенты стали массово забирать деньги из американских банков

The Daily Hodl: банки в США зафиксировали отток депозитов на $78 млрд за неделю

В американских банках наблюдается массовый отток депозитов. За недельный период с 5 по 12 июля клиенты забрали со счетов средства в размере 78 миллиардов долларов США, сообщил The Daily Hodl, опираясь на сведения Системы экономических данных Федеральной резервной системы (FRED).

Такое падение зафиксировали на фоне двухнедельного периода стабильности в банковской системе, обусловленного тем, что крупные банки инвестировали большие средства посредникам, чтобы те привлекали новые депозиты.

При этом акционеров предупредили, что банкам важно не отставать от требований о повышении ставок и не допускать дальнейшего оттока депозитов.

Ранее стало известно, что к концу 2023 года курс китайской валюты может упасть к доллару до 16-летнего минимума. Одной из причин спада называют падение доверия инвесторов ко второй по величине экономике мира.