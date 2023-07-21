Курсу популярной у россиян валюты предрекли резкий спад

Societe Generale: курс китайской валюты может упасть к доллару до 16-летнего минимума

К концу 2023 года курс китайской валюты к американской может упасть до 16-летнего минимума и оказаться на уровне 7,4 юаня за доллар. Ослабление к мировой резервной валюте продолжится второй год подряд, сообщает Business Insider со ссылкой на прогноз аналитиков французского финансового конгломерата Societe Generale.

По итогам прошлого года спад составил около восьми процентов, а с начала этого — еще почти четыре процента, примерно до 7,17 юаня. Таким образом, по итогам последних нескольких лет отрицательная динамика может составить в общей сложности более чем 15 процентов. Одной из главных причин спада эксперты назвали общее снижение доверия инвесторов ко второй по величине экономике мира.

О рисках валютных вкладов, несмотря на растущую популярность юаня у россиян, ранее предупреждала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Это обусловлено тем, что разница между курсом покупки и курсом продажи может лишить граждан части дохода. Впрочем, доля юаневых вкладов в общей структуре пока невелика и составляет около процента. В то же время объем торгов китайской валютой на Московской бирже по итогам прошлого года вырос в 40 раз на фоне ограничений на операции с долларом и евро, введенными ЦБ.

Среди ключевых проблем, с которыми Китай столкнулся за последнее время, оказалась растущая долговая нагрузка строительных компаний, замедление темпов экономического роста после затяжных локдаунов, рекордный уровень безработицы у молодежи, увеличение государственного долга и другие. Все эти факторы так или иначе сказываются на курсе местной валюты.

При этом аналитики глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets сочли главным тормозом китайской экономики «умирающий» сектор недвижимости. В то же время резкое падение курса юаня может еще больше усугубить проблемы азиатской страны. Слабеющий курс приведет к удорожанию импорта и дальнейшему сокращению профицита торгового баланса (соотношения стоимости ввезенной над ценой вывозимой из страны продукции), который по итогам первого квартала упал на 21,6 миллиарда долларов и составил лишь 81,5 миллиарда по итогам первого квартала.

Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала ВВП Китая вырос лишь на 6,3 процента в годовом выражении, хотя аналитики предполагали его увеличение на 7,3 процента и больше. При этом по сравнению с предыдущим кварталом экономика азиатской страны выросла всего на 0,8 процента. На этом фоне уровень безработицы среди китайской молодежи достиг нового максимума и составил к концу июня 21,3 процента.