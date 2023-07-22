Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:18, 22 июля 2023Россия

В Крыму восстановлено движение поездов после взрыва на складе боеприпасов

Глава Крыма Аксенов: в Красногвардейском районе восстановлено движение поездов
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Красногвардейском районе Крыма восстановлено движение поездов после детонации на складе боеприпасов. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — сообщил он.

Ранее Аксенов заявил о своем решении приостановить движение на Крымской железной дороге после атаки украинских дронов, вследствие которой произошел взрыв на складе боеприпасов.

Об атаке украинских БПЛА на Крым стало известно 22 июля. Как отмечал Аксенов, на место происшествия для ликвидации возможных последствий прибыли сотрудники МЧС. До этого также сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о потерях ВСУ в результате российского удара по Одессе

    Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины

    Диетолог назвала шесть главных правил для любителей мороженого

    Зеленский пообещал Западу нарастить обороты контрнаступления

    Раскрыты имена погибших в кипятке в московском торговом центре

    Карпов прокомментировал отказ Украины выпускать гроссмейстера из страны

    Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию

    Российский журналист рассказал о своем состоянии после обстрела ВСУ

    На Украине заявили о работе над производством снарядов натовского калибра

    В Крыму восстановлено движение поездов после взрыва на складе боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости