В Крыму восстановлено движение поездов после взрыва на складе боеприпасов

Глава Крыма Аксенов: в Красногвардейском районе восстановлено движение поездов

В Красногвардейском районе Крыма восстановлено движение поездов после детонации на складе боеприпасов. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности», — сообщил он.

Ранее Аксенов заявил о своем решении приостановить движение на Крымской железной дороге после атаки украинских дронов, вследствие которой произошел взрыв на складе боеприпасов.

Об атаке украинских БПЛА на Крым стало известно 22 июля. Как отмечал Аксенов, на место происшествия для ликвидации возможных последствий прибыли сотрудники МЧС. До этого также сообщалось о приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.