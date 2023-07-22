В Крыму объявили эвакуацию части населения после атаки беспилотников ВСУ

Аксенов заявил об эвакуации жителей Красногвардейского района Крыма после атаки БПЛА ВСУ

Часть жителей Красногвардейского района Крыма будет эвакуирована после детонации на складе боеприпасов в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 22 июля, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения», — сообщил Аксенов.

Об атаке украинских БПЛА на объекты инфраструктуры в Крыму стало известно ранее 22 июля. Отмечалось, что беспилотники пытались нанести удары по нефтебазе и складу, где хранятся боеприпасы.

Также 22 июля было временно приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Причина подобной меры не называлась. К настоящему времени перекрытие снято.