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12:35, 22 июля 2023Россия

В Крыму объявили эвакуацию части населения после атаки беспилотников ВСУ

Аксенов заявил об эвакуации жителей Красногвардейского района Крыма после атаки БПЛА ВСУ
СюжетДиверсия в Крыму:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Часть жителей Красногвардейского района Крыма будет эвакуирована после детонации на складе боеприпасов в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 22 июля, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения», — сообщил Аксенов.

Об атаке украинских БПЛА на объекты инфраструктуры в Крыму стало известно ранее 22 июля. Отмечалось, что беспилотники пытались нанести удары по нефтебазе и складу, где хранятся боеприпасы.

Также 22 июля было временно приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Причина подобной меры не называлась. К настоящему времени перекрытие снято.

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    Варвара Кошечкина
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