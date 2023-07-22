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12:33, 22 июля 2023Россия

Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу и склад боеприпасов в Крыму

Shot: украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу и склад боеприпасов в Крыму
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Кадр: Telegram-канал Shot

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты инфраструктуры в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как заявили в пресс-службе правительства республики, предварительно речь идет о нефтебазе и складе боеприпасов.

Отмечается, что на месте ликвидации возможных последствий находятся сотрудники МЧС. Кроме того, работают все профильные службы.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. При этом причины временного перекрытия не назвали.

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    Екатерина Ештокина
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