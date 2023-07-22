Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает в оперативном Telegram-канале о ситуации на объекте.

При этом причины временного перекрытия не назвали.

О приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту стало известно ранее 22 июля. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе полуострова.

