Минобороны: в ходе СВО уничтожено 4990 воевавших на стороне Украины иностранных наемников

В ходе СВО уничтожено без малого пять тысяч воевавших на стороне Украины иностранных наемников. Такую цифру озвучил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего за время специальной военной операции уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины», — констатировал Конашенков.

Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России намерены и далее атаковать группы иностранцев, которые приняли решение воевать на стороне официального Киева.

Также в Минобороны заявили об уничтожении большого числа польских и немецких наемников. Россия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове. По данным оборонного ведомства, удар был нанесен еще 6 июля. Кроме того, был нанесен удар по расположению иностранных наемников в Черниговской области.