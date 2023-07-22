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14:20, 22 июля 2023Мир

Россия поразила расположение иностранных наемников в Черниговской области

РИА Новости: ВС РФ поразили расположение иностранных наемников в Черниговской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили расположение иностранных наемников в Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости.

Помимо этого, представители Минобороны России также сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия военных сил страны разбили склад авиатоплива на авиабазе Канатово в Кировоградской области.

Ранее в июле российские военные уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink ВСУ. Уточняется, что ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт 222-го отдельного батальона ВСУ в районе населенного пункта Никольское. Также были ликвидированы 25 украинских военнослужащих.

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    Екатерина Ештокина
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