Российский психолог объяснила желание людей оголяться на публике

Психолог Наталья Наумова объяснила желание людей оголяться на публике недостатком внимания

Российский психолог Наталья Наумова объяснила желание людей оголяться на публике. Соответствующий комментарий приводит «ФедералПресс».

По словам собеседницы издания, в первую очередь данное стремление связано с недостатком внимания в детстве со стороны родителей. Наумова пояснила, что такие люди находятся в инфантильной позиции и ждут одобрения, вследствие чего у них возникает зависимость от чужих эмоций.

«Люди любят оголяться, потому что они хотят увидеть влюбленность, желание или одобрение. Они хотят удивить, вызвать яркую реакцию и восторг других людей и за счет этого понять, что они действительно классные», — уточнила эксперт.

Как утверждает специалист, с целью почувствовать себя признанным и удивить других человек прибегает к обнаженным нарядам или покраске волос в яркие цвета. При этом Наумова добавила, что подобное поведение проходит в тот момент, когда личность начинает осознавать свою ценность.

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