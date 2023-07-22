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11:27, 22 июля 2023Ценности

Российский психолог объяснила желание людей оголяться на публике

Психолог Наталья Наумова объяснила желание людей оголяться на публике недостатком внимания

Фото: Allison Heine / Unsplash

Российский психолог Наталья Наумова объяснила желание людей оголяться на публике. Соответствующий комментарий приводит «ФедералПресс».

По словам собеседницы издания, в первую очередь данное стремление связано с недостатком внимания в детстве со стороны родителей. Наумова пояснила, что такие люди находятся в инфантильной позиции и ждут одобрения, вследствие чего у них возникает зависимость от чужих эмоций.

«Люди любят оголяться, потому что они хотят увидеть влюбленность, желание или одобрение. Они хотят удивить, вызвать яркую реакцию и восторг других людей и за счет этого понять, что они действительно классные», — уточнила эксперт.

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Как утверждает специалист, с целью почувствовать себя признанным и удивить других человек прибегает к обнаженным нарядам или покраске волос в яркие цвета. При этом Наумова добавила, что подобное поведение проходит в тот момент, когда личность начинает осознавать свою ценность.

В июне психолог Мария Данина раскрыла связь между характером россиянок и их одеждой. В первую очередь эксперт отметила, что брюки выбирают представительницы женского пола, которым важны удобство и функциональность. При этом платья могут быть способом скрыть недостатки во внешнем виде.

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    Екатерина Ештокина
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