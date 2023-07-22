Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
2:1
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Пари Нижний Новгород
0:2
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Франсиско Серундоло
1:2
Завершен
Андрей Рублёв
Бостад
Локомотив М
2:2
Завершен
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
18:41, 22 июля 2023Спорт

Украинского гроссмейстера отказались выпускать из страны

Украинского гроссмейстера Иванчука отказались выпускать из страны ради Кубка мира ФИДЕ

Фото: РИА Новости

Украинского гроссмейстера Василия Иванчука отказались выпускать из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщается на сайте организации.

В ФИДЕ заявили, что согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях спортсмену было необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, в котором ему было отказано. Отмечается, что запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в этом турнире.

Иванчук — чемпион мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратный чемпион Всемирных шахматных олимпиад (1988, 1990, 2004, 2010). Он проживает во Львове.

В мае 2022 года власти Украины разрешили выезд за границу спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях. Атлеты могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженный мужчина в камуфляже захватил подмосковный коттедж за миллиард рублей. Спецназ взял дом штурмом

    Появились кадры из захваченного коттеджа в Подмосковье за миллиард рублей

    Названы основные отличия инфекционного конъюктивита от аллергического

    В посольстве России высказались об использовании кассетных боеприпасов Украиной

    Кадыров рассказал об обстановке в районе Клещеевки

    Следователи начали изымать документы по ТЦ «Времена года»

    МИД Дании отреагировал на сожжение Корана в Копенгагене

    Александр Васильев назвал россиянам трендовую обувь лета 2023 года

    В московском ТЦ завершили спасательные работы после аварии

    Боец СОБР получил ранение при штурме захваченного в Подмосковье дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости