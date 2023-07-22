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20:46, 22 июля 2023Спорт

Карпов прокомментировал отказ Украины выпускать гроссмейстера из страны

Шахматист Карпов заявил, что не понимает отказа Украины выпускать Иванчука из страны

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов прокомментировал отказ Украины выпускать гроссмейстера Василия Иванчука из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит РИА Новости.

Шахматист заявил, что не понимает Министерства молодежи и спорта Украины, и назвал Иванчука большим патриотом страны. «Он же украинец, как можно его не выпускать?» — задался вопросом Карпов.

Ранее 22 июля в ФИДЕ заявили, что согласно действующему законодательству для выезда из страны в спортивных целях Иванчуку было необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, в котором ему было отказано. Отмечается, что запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в этом турнире.

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    Анастасия Борисова
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