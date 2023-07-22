Карпов прокомментировал отказ Украины выпускать гроссмейстера из страны

Шахматист Карпов заявил, что не понимает отказа Украины выпускать Иванчука из страны

Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов прокомментировал отказ Украины выпускать гроссмейстера Василия Иванчука из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит РИА Новости.

Шахматист заявил, что не понимает Министерства молодежи и спорта Украины, и назвал Иванчука большим патриотом страны. «Он же украинец, как можно его не выпускать?» — задался вопросом Карпов.

Ранее 22 июля в ФИДЕ заявили, что согласно действующему законодательству для выезда из страны в спортивных целях Иванчуку было необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, в котором ему было отказано. Отмечается, что запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в этом турнире.

