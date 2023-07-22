Карпов прокомментировал отказ Украины выпускать гроссмейстера из страны
Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов прокомментировал отказ Украины выпускать гроссмейстера Василия Иванчука из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит РИА Новости.
Шахматист заявил, что не понимает Министерства молодежи и спорта Украины, и назвал Иванчука большим патриотом страны. «Он же украинец, как можно его не выпускать?» — задался вопросом Карпов.
Ранее 22 июля в ФИДЕ заявили, что согласно действующему законодательству для выезда из страны в спортивных целях Иванчуку было необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, в котором ему было отказано. Отмечается, что запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.
Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в этом турнире.