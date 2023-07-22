Польский генерал Коморницкий заявил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга

Российские войска могут обойти позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с фланга и перейти в собственное наступление. Об этом предупредил генерал польской армии Леон Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja.

«Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок, лишив при этом ВСУ возможности вклиниться в оборонительные рубежи. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — заявил военачальник.

21 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы успешно провели контратаку на запорожском фронте в районе населенного пункта Новодаровка. Также глава движения рассказал, что армия Украины проводит перегруппировку личного состава и техники после неудачной попытки наступления в Запорожской области. Сейчас, как уточнил Рогов, ВСУ готовятся к атаке на этом участке, пытаясь создать новые подразделения для наступления.

Ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон видит тяжесть контрнаступления, однако, отметил он, США предупреждали, что оно будет тяжелым.