Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:07, 22 июля 2023Мир

ВСУ за сутки попытались перейти в наступление на четырех направлениях

ТАСС: ВСУ за сутки попытались провести наступление на донецком и запорожском направлениях

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки попытались провести наступление на четырех направлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские военные предпринимали такие попытки на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.

Ранее в июле начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил о ликвидации двух украинских разведывательных групп. На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями были уничтожены разведгруппа и две группы пехоты ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор РИА Новости погиб в зоне СВО при обстреле

    Венгрия указала на иллюзорность отделения России от всего мира

    Названо число уничтоженных в ходе СВО иностранных наемников

    Российская певица пожаловалась на работу пластического хирурга Киркорова

    На российской границе обнаружили патоген бубонной чумы

    Названы наиболее выгодные для покупки авиабилетов дни недели

    Стало известно о состоянии российских журналистов после обстрела ВСУ

    В московском караоке журналиста избили из-за потерянного номерка

    В Запорожье раскрыли обстоятельства гибели военкора РИА Новости

    Захваченный вооруженным мужчиной дом в Подмосковье принадлежал Януковичу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости