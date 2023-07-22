ВСУ за сутки попытались перейти в наступление на четырех направлениях

ТАСС: ВСУ за сутки попытались провести наступление на донецком и запорожском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки попытались провести наступление на четырех направлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские военные предпринимали такие попытки на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.

Ранее в июле начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил о ликвидации двух украинских разведывательных групп. На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями были уничтожены разведгруппа и две группы пехоты ВСУ.