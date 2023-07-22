«Зенит» одержал победу в первом матче РПЛ сезона-2023/2024

«Зенит» победил «Нижний Новгород» в первом матче РПЛ со счетом 2:0, дубль сделал Кассьерра

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 57-й минуте счет открыл нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. На 87-й минуте он сделал дубль.

В прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России, набрав 70 очков. «Нижний Новгород» расположился на 13-м месте, имея в активе 30 очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Нижний Новгород» — с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 29 июля.