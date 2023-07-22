В США рассказали о потерях ВСУ в результате российского удара по Одессе

Полковник Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли большое количество оружия от удара по Одессе

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал о потерях ВСУ в результате российского удара по Одессе. Соответствующую информацию он опубликовал в своем YouTube-канале.

Офицер заявил, что в результате российских ударов по военным складам в Одессе украинская армия лишилась большого количества ввезенного оружия. «Украинцы потеряли большие склады с оружием в Одессе и в окрестностях города в результате работы российской артиллерии», — уточнил представитель США.

Он также отметил, что Россия решила закрыть украинские порты, которые использовались как прикрытие, чтобы поступали боеприпасы для ВСУ на кораблях.

Ранее в Одессе сообщили об облавах на готовых помогать России. Известно, что упомянутый населенный пункт был оцеплен военными. В сообщении говорилось, что причиной стали ракетные удары по целям в регионе последние несколько суток.