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17:00, 22 июля 2023Спорт

Тренер назвал три лучших упражнения для плеч на турнике и брусьях

Фитнес-тренер Егор Ходырев посоветовал делать отжимания на брусьях для прокачки плеч

Фото: Andrei Metelev / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал три лучших упражнения для прокачки плеч на турнике и брусьях. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист посоветовал делать подтягивания средним хватом 7-10 повторений в три подхода с отдыхом 1-2 минуты между ними. Для этого необходимо ухватиться за турник руками на ширине плеч, на выдохе мощным движением подтянуть верхнюю часть груди к перекладине, на вдохе медленно опуститься в исходное положение. «Перед подтягиванием слегка напрягаем лопатки, опускаем их вниз и сводим вместе. Грудь выдвигаем вперед. Делаем движение за счет отведения локтей. Лопатки в напряжении на протяжении всего упражнения», — добавил он.

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Второе упражнение в комплексе — отжимания на брусьях (три подхода по 10–15 раз). Исходное положение — хват за брусья, корпус ровный, шея, спина и бедра расположены на одной линии, ноги вместе. «На вдохе медленно опустите тело в нижнюю точку, сгибая локти до угла 90 градусов. Тело вниз не бросайте. На выдохе мощно разогните руки, поднимая тело в верхнюю точку», — рассказал тренер. Он отметил, что при выполнении этого движения не допускаются рывки.

Завершить тренировку эксперт порекомендовал подтягиваниями широким хватом 7–10 повторений в три подхода. Исходное положение и техника аналогичны тому, что используется при подтягиваниях средним хватом, однако в данном случае руки на турнике следует расположить дальше ширины плеч.

При этом Ходырев отметил, что важно правильно распределить тренировочную нагрузку и выбрать отдельные дни для прокачки передней и задней дельты. Представленный комплекс лучше подходит для проработки задней части дельтовидной мышцы. Переднюю часть эффективно нагрузить поможет жим штанги лежа, жим гантелей и отжимания от пола.

Ранее фитнес-эксперт Георгий Елгин раскрыл опасность тренировок натощак. «У чувствительных к голоду людей может упасть сахар в крови или начаться головокружение и тошнота», — заявил он.

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    Андрей Стрельцов
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