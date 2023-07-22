Отставной разведчик США Риттер: РФ даст военный ответ на блокаду Калининграда силами НАТО

Россия даст военный ответ, если НАТО попытаются начать блокаду Калининграда в случае разгома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью Youtube-каналу US Tour of Duty сообщил отставной офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Блокада Калининграда будет актом войны против России, которая на сто процентов даст военный ответ на такой шаг», — сказал экс-разведчик.

По словам Риттера, Вашингтон не готов к такому сценарию, поэтому не будет «спускать с поводка» Польшу, антироссийские действия которой происходят по ее инициативе. Офицер также добавил, что Варшава намерена ввести войска во Львов, что «не станет сюрпризом» для президента России Владимира Путина.

Ранее Риттер заявил, что Украинские территории могут отойти к европейским странам. Он отметил, что раздел Украины приведет к конфликту внутри Европейского союза и НАТО.