Сбросившего ребенка с балкона россиянина заключили под стражу

Сбросившегося девочку с балкона жителя Комсомольска-на-Амуре заключили под стражу

Суд заключил под стражу жителя Комсомольска-на-Амуре, который сбросил маленькую девочку с балкона. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в своем Telegram-канале.

Как отмечают в ведомстве, расследование уголовного дела, возбужденного по признакам покушения на убийство малолетнего, продолжается. «Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 июля. Жительница города Комсомольска-на-Амуре наняла для своей дочери няню, которая оказывала услуги по присмотру за ребенком у себя дома. Вечером няня вместе с девочкой пошла в гости к соседу, который живет на третьем этаже многоэтажного дома, чтобы вместе распивать спиртное. В какой-то момент ребенок заплакал, из-за чего мужчина сбросил его с балкона квартиры на землю. В настоящее время девочке оказывается медицинская помощь.

Также идет проверка по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и халатности.

Как рассказала няня пострадавшего малыша, ранее ее сосед уже выбрасывал из окна животных. По ее словам, за день до случившегося мужчина позвал ее к себе и попросил купить водки.