Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:12, 22 июля 2023Силовые структуры

Сбросившего ребенка с балкона россиянина заключили под стражу

Сбросившегося девочку с балкона жителя Комсомольска-на-Амуре заключили под стражу

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Суд заключил под стражу жителя Комсомольска-на-Амуре, который сбросил маленькую девочку с балкона. Об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в своем Telegram-канале.

Как отмечают в ведомстве, расследование уголовного дела, возбужденного по признакам покушения на убийство малолетнего, продолжается. «Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 июля. Жительница города Комсомольска-на-Амуре наняла для своей дочери няню, которая оказывала услуги по присмотру за ребенком у себя дома. Вечером няня вместе с девочкой пошла в гости к соседу, который живет на третьем этаже многоэтажного дома, чтобы вместе распивать спиртное. В какой-то момент ребенок заплакал, из-за чего мужчина сбросил его с балкона квартиры на землю. В настоящее время девочке оказывается медицинская помощь.

Также идет проверка по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и халатности.

Как рассказала няня пострадавшего малыша, ранее ее сосед уже выбрасывал из окна животных. По ее словам, за день до случившегося мужчина позвал ее к себе и попросил купить водки.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о больших потерях Киева при контрнаступлении. Как союзники и стороны конфликта оценивают шансы ВСУ на успех?

    Cбежавший от мобилизации украинец пропал в Канаде

    Байдену предрекли потерю шанса на переизбрание при одном условии

    Депутат сообщил о массовой шринкфляции

    Названы самые уязвимые для взлома домашние гаджеты

    В Запорожье описали ситуацию на ореховском направлении фразой «очень горячо»

    В Крыму оценили вероятность морской блокады полуострова со стороны Украины

    Сбросившего ребенка с балкона россиянина заключили под стражу

    Россиянам объяснили правила начисления отпускных

    Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за автомобилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости