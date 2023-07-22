Историк моды Александр Васильев назвал сабо трендовой обувью лета 2023 года

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянам трендовую обувь лета 2023 года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, модными в текущем сезоне являются сабо, которые представляют собой модель без задника на широкой платформе.

«История сабо насчитывает несколько веков. Впервые они появились у французских и голландских крестьян. Сабо носили с плотными носками ручной вязки. Это было необходимо, чтобы предотвратить мозоли от деревянной обуви. Только в 60-х прошлого века сабо стали популярны во всем мире. Но длилось это недолго», — рассказал историк моды.

Ранее в июле Александр Васильев назвал россиянам универсальную вещь для отпуска. По словам эксперта, платок способен заменить чемодан вещей. Помимо этого, Васильев рассказал, что изысканности образу можно добавить с помощью солнцезащитных очков.