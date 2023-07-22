Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:13, 22 июля 2023Бывший СССР

В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей ночью с 21 на 22 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным минцифры, сигналы тревоги в указанных регионах прозвучала в промежутке с 01:23 по 01:46 мск.

Днем 21 июля стало известно, что российские береговые ракетные комплексы «Оникс» нанесли удар по целям в Одесской, Николаевской и Черниговской областях Украины.

Ранее в районе поселка Затока на юге Одесской области Украины произошли взрывы, на большей части территории страны была объявлена воздушная тревога. Также военкор Юрий Котенок сообщил о взрывах в Черниговской области.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на заявление Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста

    В США назвали ловушку России для Вашингтона

    Зеленский назвал Крымский мост целью ВСУ

    В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

    В России зафиксировали рост числа преступлений среди мигрантов

    Назван порядок действий на Крымском мосту в случае тревоги

    В Германии заявили о способности России «накормить» Африку без зерновой сделки

    КНДР запустила в сторону Китая несколько крылатых ракет

    Армения заявила о соблюдении правил в условиях антироссийских санкций

    На Украине спрогнозировали будущее количество ветеранов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости