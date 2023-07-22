В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей ночью с 21 на 22 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным минцифры, сигналы тревоги в указанных регионах прозвучала в промежутке с 01:23 по 01:46 мск.

Днем 21 июля стало известно, что российские береговые ракетные комплексы «Оникс» нанесли удар по целям в Одесской, Николаевской и Черниговской областях Украины.

Ранее в районе поселка Затока на юге Одесской области Украины произошли взрывы, на большей части территории страны была объявлена воздушная тревога. Также военкор Юрий Котенок сообщил о взрывах в Черниговской области.

