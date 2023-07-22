В московском ТЦ завершили спасательные работы после аварии

Врио начальника главка МЧС РФ по Москве Ткаченко: последствия аварии в ТЦ ликвидированы

Спасательные работы в московском торговом центре «Времена года», которые проводились в связи с аварией, завершены. Об этом со ссылкой на врио начальника главка МЧС России по Москве Юрия Ткаченко сообщают «Известия».

Собеседник издания отметил, что в настоящий момент все работы, которые связаны с устранением последствий прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, закончены.

«Вся ситуация нормализовалась», — заверил Ткаченко.

Об аварии в столичном ТЦ стало известно в субботу, 22 июля. Как уточнили в МЧС России, причиной происшествия стал прорыв внутреннего теплопровода.

Сообщалось, что после произошедшего Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.