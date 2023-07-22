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15:07, 22 июля 2023Спорт

«Урал» одержал победу над ЦСКА в матче РПЛ

«Урал» со счетом 2:1 одержал победу над ЦСКА в матче первого тура РПЛ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Урал» одержал победу над ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 21-й минуте забил полузащитник «Урала» Тимур Аюпов, затем на 54-й минуте хавбек Даниэль Мишкич реализовал пенальти и упрочил преимущество команды. Единственный мяч красно-синих на 63-й минуте забил форвард Антон Заболотный.

Екатеринбуржцы обыграли армейцев впервые с 1995 года. Серия «Урала» без побед в этом противостоянии составляла 23 матча.

В прошлом сезоне «Урал» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. ЦСКА занял второе место, с 58 очками в активе. Победителем стал петербургский «Зенит».

В следующем туре «Урал» на выезде сыграет с «Локомотивом» 25 июля. ЦСКА в гостях проведет встречу с «Оренбургом» днем позже.

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    Ксения Курашкина
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