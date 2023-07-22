На Украине спрогнозировали будущее количество ветеранов

Министр Лапутина заявила, что ветеранами будут не менее 4 миллионов украинцев

После окончания боевых действий ветеранами будут не менее четырех миллионов украинцев. Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, передает «Страна».

При этом издание отмечает, что до начала специальной военной операции в феврале 2022 года в электронном реестре ветеранов насчитывалось около полумиллиона человек. В июне 2022 года командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко рассказал, что на тот момент общая численность ВСУ, территориальной обороны и сил безопасности составляла до одного миллиона человек.