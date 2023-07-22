США раскритиковали за убийство военкора на Украине

Зампостпреда РФ при ООН раскритиковал США за убийство военкора Журавлева на Украине

США переступают моральные границы ООН. С критикой Вашингтона на фоне новостей об убийстве военкора Ростислава Журавлева на Украине выступил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит РИА Новости.

«Кассетные боеприпасы, поставленные США, убивают журналистов на Украине. Интересно, каково общественное мнение США о том, что их страна переступает все моральные "красные линии" в тщетной попытке спасти разваливающийся коррумпированный киевский режим», — сказал он.

По его словам, истеблишмент США может только поучать других.

Ранее Запорожье раскрыли обстоятельства гибели военкора. Автомобиль, в котором находился Журавлев, попал под обстрел, когда следовал из города Васильевка, объяснил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.