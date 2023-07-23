Опубликованы кадры изнутри трофейной американской БПМ Bradley

Военкор Котенок опубликовал кадры изнутри трофейной американской БПМ Bradley

Видео: Telegram-канал «Военкор Котенок»

Российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале опубликовал кадры изнутри трофейной американской боевой машины пехоты (БПМ) Bradley.

Отмечается, что технику бросили Вооруженные силы Украины (ВСУ), после чего она попала в руки российских бойцов.

На кадрах показан салон БМП, видны скамейки для размещения военнослужащих, оснащенные ремнями безопасности, а также место водителя.

В июне президент России Владимир Путин предупредил, что поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации. По его словам, и Bradley, и Leopard, прекрасно горят, как и предполагалось. Глава государства объяснил, что внутри иностранной техники срабатывают боекомплекты и «все разлетается в разные стороны».

