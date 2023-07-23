Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:15, 23 июля 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры изнутри трофейной американской БПМ Bradley

Военкор Котенок опубликовал кадры изнутри трофейной американской БПМ Bradley

Видео: Telegram-канал «Военкор Котенок»

Российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале опубликовал кадры изнутри трофейной американской боевой машины пехоты (БПМ) Bradley.

Отмечается, что технику бросили Вооруженные силы Украины (ВСУ), после чего она попала в руки российских бойцов.

На кадрах показан салон БМП, видны скамейки для размещения военнослужащих, оснащенные ремнями безопасности, а также место водителя.

В июне президент России Владимир Путин предупредил, что поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации. По его словам, и Bradley, и Leopard, прекрасно горят, как и предполагалось. Глава государства объяснил, что внутри иностранной техники срабатывают боекомплекты и «все разлетается в разные стороны».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    «Зенит» продаст Малкома за рекордную для чемпионата России сумму

    Фильм «Барби» показал рекордные сборы для 2023 года

    Опубликованы кадры изнутри трофейной американской БПМ Bradley

    ВСУ применили кассетные боеприпасы при ударе по селу в ЛНР

    Россия предоставила Белоруссии скидки на железнодорожные грузоперевозки

    СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

    Подполье Николаева заявило о сливе данных силовиков в борьбе за власть

    В Ираке высказались об убийстве российского журналиста украинскими военными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости