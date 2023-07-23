Россиянам дали советы по защите дорогих вещей за границей

РБК: россияне могут снизить риск изъятия ценностей в Европе только одним способом

Россиянам рассказали, что снизить в Европе риск изъятия ценностей или автомобиля можно лишь одним способом — не брать эти вещи в поездку. Об этом заявили РБК опрошенные юристы.

Чтобы попытаться вернуть уже конфискованные вещи, нужно обращаться либо в сами ведомства, которые изъяли ценности, либо в местные суды, отметили эксперты.

По словам специалиста Сергея Гландина, можно попробовать исключить пересечение границы Германии на авто с российскими номерами, а также не привозить в стране некоторые товары. В частности, это касается украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделий из драгметаллов, женской одежды, за исключением трикотажных и вязаных изделий, ветровок, фотокамер, яхт, ноутбуков.

Если вещи уже конфискованы, необходимо зафиксировать сам факт изъятия, отметил адвокат Артем Грицюк. Нужно требовать официальные документы, которые подтверждают изъятие, фиксировать конфискацию любым способом.

«Сотрудник органа исполнительной власти, осуществляющий изъятие, должен обосновать такое решение и составить протокол», — согласился со своим коллегой юрист Юрий Федюкин.

Конфискацию нужно и можно обжаловать в местных судах, на местном уровне, не на международном, резюмировали эксперты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без реакции действия властей Германии по конфискации частных автомобилей у граждан России. По ее мнению, предпринимаемые Берлином меры являются следствием повсеместно насаждаемой Брюсселем русофобии.

На конфискацию автомобилей с российскими номерами в Германии уже пожаловались несколько человек. Как объяснила таможня ФРГ, при въезде россиян в Германию на личном автомобиле машину могут арестовать.

