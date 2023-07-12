Россия пообещала ответить на конфискацию автомобилей россиян властями ФРГ

МИД РФ: Россия не оставит без реакции действия ФРГ по изъятию автомобилей у россиян

Москва не оставит без реакции действия властей Германии по конфискации частных автомобилей у граждан России. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова приводит журнал «Международная жизнь».

«Считаем случившееся правовым произволом в отношении граждан нашей страны и их собственности», — заявила она. По ее мнению, предпринимаемые Берлином меры являются следствием повсеместно насаждаемой Брюсселем русофобии. Захарова также добавила, что Россия потребовала от ФРГ незамедлительно прекратить изымать автомобили у россиян, вернуть имущество и возместить ущерб.

На конфискацию автомобилей с российскими номерами в Германии уже пожаловались несколько человек. Как объяснила таможня ФРГ, при въезде россиян в Германию на личном автомобиле машину могут арестовать. Мера действует в рамках запрета на ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз в соответствии со статьей 3i Регламента 833/2014. Ввоз фактически касается любого перемещения товаров даже в личных целях. В частности, запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.