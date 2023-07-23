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15:35, 23 июля 2023Мир

Министр обороны ФРГ отменил поездку в Ирак из-за протестов после сожжения Корана

Министр обороны ФРГ Писториус отменил поездку в Ирак из-за протестов после сожжения Корана

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус отменил поездку в Багдад из-за протестов, проходящих в Ираке после сожжения Корана в Швеции и Дании. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на министерство обороны.

В публикации уточняется, что поездку отменили в последний момент из соображений безопасности. Писториус планировал встречу с размещенными в Багдаде солдатами Бундесвера, а также со своим иракским коллегой.

Решение было принято по рекомендации Федерального ведомства уголовной полиции в связи с беспорядками у посольства Швеции в Багдаде и нападений на датские учреждения, оказывающие помощь беженцам, в провинции Басра. В Германии не исключили увеличение масштабов беспорядков и их распространение на представительства других стран.

В конце июня полиция Швеции разрешила проведение протестной акции с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, после чего положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили акцию, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений. В июле в Багдаде протестующие штурмовали посольство Швеции и подожгли его. МИД Ирака осудил данные действия и поручил провести расследование.

21 июля возле здания посольства Ирака в Копенгагене также прошла акция с сожжением копии Корана и осквернением государственного флага республики. Демонстративное сожжение устроили члены экстремистской группировки «Датские патриоты». МИД Дании осудил данную акцию, подчеркнув, что поддерживает право на протест, однако он должен оставаться мирным.

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    Сергей Истомин
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