В Минспорте Украины объяснили отказ выпускать гроссмейстера из страны

Гутцайт заявил, что Министерство спорта не получало писем с просьбой выпустить Иванчука

Министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт объяснил отказ выпускать гроссмейстера Василия Иванчука из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит РИА Новости.

Гутцайт заявил, что министерство не получало ни одного письма с просьбой разрешить пересечение границы спортсмену. Он подчеркнул, что есть процедура, в соответствии с которой федерация должна отправить письмо в Министерство молодежи и спорта.

22 июля в ФИДЕ заявили, что согласно действующему законодательству для выезда из страны в спортивных целях Иванчуку было необходимо разрешение министерства молодежи и спорта, в котором ему было отказано. Отмечается, что запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в этом турнире.