Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Каспер Рууд
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Бостад
Спартак М
3:2
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
2:1
2-й тайм
live
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Сочи
1:0
2-й тайм
live
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
20:50, 23 июля 2023Спорт

В Минспорте Украины объяснили отказ выпускать гроссмейстера из страны

Гутцайт заявил, что Министерство спорта не получало писем с просьбой выпустить Иванчука

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт объяснил отказ выпускать гроссмейстера Василия Иванчука из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его слова приводит РИА Новости.

Гутцайт заявил, что министерство не получало ни одного письма с просьбой разрешить пересечение границы спортсмену. Он подчеркнул, что есть процедура, в соответствии с которой федерация должна отправить письмо в Министерство молодежи и спорта.

22 июля в ФИДЕ заявили, что согласно действующему законодательству для выезда из страны в спортивных целях Иванчуку было необходимо разрешение министерства молодежи и спорта, в котором ему было отказано. Отмечается, что запрос от организаторов Кубка мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в этом турнире.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

    В Госдуме оценили значение ударов ВС России в районе Одессы

    Стрелкова поместили в московское СИЗО «Лефортово»

    В США заявили о возможном распаде НАТО из-за Украины

    Командующий группировкой России заявил о минусах подготовки инструкторами НАТО

    Цены на продукты из каталога 2010 года удивили россиян

    В Минспорте Украины объяснили отказ выпускать гроссмейстера из страны

    Организация исламского сотрудничества лишила Швецию статуса спецпосланника

    Вице-мисс Вселенная поделилась впечатлениями от Москвы

    На фоне пожаров МИД Британии направил на Родос группу быстрого развертывания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости