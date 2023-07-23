В Минобороны заявили об уничтожении еще семи танков Leopard ВСУ

В Минобороны заявили, что российские военные уничтожили еще семь танков Leopard ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили на запорожском и южно-донецком направлениях еще семь танков Leopard немецкого производства, которые ранее были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными союзниками. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 23 июля.

Как уточнили в ведомстве, помимо танков, украинские военные лишились на данных направлениях артиллерийской системы М777, гаубиц «Мста-Б» и Д-20, пяти автомобилей и 15 боевых бронированных машин, из которых десять — боевые машины пехоты Bradley американского производства. Кроме того, были уничтожены более 160 бойцов ВСУ.

Ранее в июле президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные часто отказываются использовать танки, поставленные с Запада, так как они являются приоритетной целью российских войск.

До этого Путин рассказал, что поставляемые Киеву немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley легко уничтожаются в зоне спецоперации. По его словам, и Bradley, и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось.