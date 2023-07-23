Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 23 июля 2023Мир

Отсутствие приглашения Макрона на саммит БРИКС объяснили

Политолог Коньков: желание Макрона принять участие в саммите БРИКС было бесцеремонным

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Желание президента Франции Эмманюэля Макрона участвовать в саммите БРИКС было предсказуемым, но бесцеремонным, заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отсутствие приглашения французского лидера на встречу.

«Макрон откровенным образом напрашивался на мероприятие объединения, в котором Франция никогда не участвовала и прежде не проявляла никакого интереса. При этом объединение, где одним из основных участников является Россия, по отношению к которой Запад сегодня находится напрямую во враждебной позиции», — отметил Коньков.

Это была нетрадиционная попытка вклиниться в международный диалог, который развивается уже не первое десятилетие в формате БРИКС

Александр Коньковполитолог

Сегодня не та мировая ситуация, при которой Франция могла бы принять участие в саммите, убежден политолог.

«Если бы это происходило несколько лет назад, то была бы открытость к конструктивной позиции, к конструктивному взаимодействию со стороны любой западной страны. Но сегодня Запад противопоставляет себя всему остальному миру», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры США и Великобритании не получили приглашения на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в августе.

13 июня Макрон обратился к коллеге из ЮАР с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Польше перечислили семь «трагических» ошибок Зеленского

    Командующий группировкой России на Украине оценил кассетные боеприпасы ВСУ

    Цены на технику из каталога 2005 года заставили россиян поспорить

    Пал последний личный рекорд Майкла Фелпса

    Украинские военные рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении

    Отсутствие приглашения Макрона на саммит БРИКС объяснили

    В США допустили возвращение к диалогу с Ираном по ядерной проблематике

    Бывший аналитик ЦРУ объяснил провал контрнаступления ВСУ

    Диетолог Гинзбург назвал способ снизить риск развития возрастных болезней

    В России заявили о выполняющих роль заградотрядов в рядах ВСУ инструкторах НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости