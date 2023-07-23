Отсутствие приглашения Макрона на саммит БРИКС объяснили

Политолог Коньков: желание Макрона принять участие в саммите БРИКС было бесцеремонным

Желание президента Франции Эмманюэля Макрона участвовать в саммите БРИКС было предсказуемым, но бесцеремонным, заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отсутствие приглашения французского лидера на встречу.

«Макрон откровенным образом напрашивался на мероприятие объединения, в котором Франция никогда не участвовала и прежде не проявляла никакого интереса. При этом объединение, где одним из основных участников является Россия, по отношению к которой Запад сегодня находится напрямую во враждебной позиции», — отметил Коньков.

Это была нетрадиционная попытка вклиниться в международный диалог, который развивается уже не первое десятилетие в формате БРИКС Александр Коньков политолог

Сегодня не та мировая ситуация, при которой Франция могла бы принять участие в саммите, убежден политолог.

«Если бы это происходило несколько лет назад, то была бы открытость к конструктивной позиции, к конструктивному взаимодействию со стороны любой западной страны. Но сегодня Запад противопоставляет себя всему остальному миру», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры США и Великобритании не получили приглашения на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в Йоханнесбурге в августе.

13 июня Макрон обратился к коллеге из ЮАР с просьбой дать ему возможность принять участие в предстоящем саммите БРИКС.