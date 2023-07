Производителя очков Ray-Ban обвинили в завышении цен на 1000 процентов

Bloomberg: потребители обвинили производителя очков Ray-Ban в завышении цен на 1000%

Против владельца брендов очков Ray-Ban подали судебный иск с обвинением в сговоре с конкурентами для провоцирования резкого скачка стоимости продукции на 1000 процентов. Об этом рассказали в агентстве Bloomberg.

Согласно антимонопольной жалобе потребителей, поданной в суд в Сан-Франциско, парижская компания по производству очков EssilorLuxottica SA заключала незаконные договоры для фиксирования цен на американском рынке с Frames for America Inc. и For Eyes Optical Co.

Также в коллективной жалобе сказано, что дочерняя компания парижской фирмы EyeMed, которая занимается улучшением зрения, заключила соглашения с тысячами компаний по уходу за глазами, чтобы стимулировать потребителей приобретать брендовые очки по завышенным ценам. По мнению потребителей, все эти незаконные договоренности между компаниями не раскрывались из-за соглашения о неразглашении условий сотрудничества.

