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01:47, 23 июля 2023Ценности

Производителя очков Ray-Ban обвинили в завышении цен на 1000 процентов

Bloomberg: потребители обвинили производителя очков Ray-Ban в завышении цен на 1000%

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Против владельца брендов очков Ray-Ban подали судебный иск с обвинением в сговоре с конкурентами для провоцирования резкого скачка стоимости продукции на 1000 процентов. Об этом рассказали в агентстве Bloomberg.

Согласно антимонопольной жалобе потребителей, поданной в суд в Сан-Франциско, парижская компания по производству очков EssilorLuxottica SA заключала незаконные договоры для фиксирования цен на американском рынке с Frames for America Inc. и For Eyes Optical Co.

Также в коллективной жалобе сказано, что дочерняя компания парижской фирмы EyeMed, которая занимается улучшением зрения, заключила соглашения с тысячами компаний по уходу за глазами, чтобы стимулировать потребителей приобретать брендовые очки по завышенным ценам. По мнению потребителей, все эти незаконные договоренности между компаниями не раскрывались из-за соглашения о неразглашении условий сотрудничества.

Ранее исследователи инициировали судебный иск против Nike и Adidas, так как в результате тестирования выяснилось, что их одежда содержит смертельно-опасный компонент — бисфенол, который способствует развитию рака, бесплодия и сердечно-сосудистых заболеваний.

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    Марина Совина
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