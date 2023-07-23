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22:07, 23 июля 2023Спорт

«Ростов» победил «Факел» в первом матче РПЛ

«Ростов» победил «Факел» со счетом 2:1, а «Сочи» — «Балтику» в первом туре РПЛ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 17-й минут счет открыл нападающий воронежцев Евгений Марков. На 39-й минуте защитник Максим Осипенко сравнял счет. На 56-й минуте хавбек Роман Тугарев вывел ростовчан вперед.

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Фишт», встречались «Сочи» и калининградская «Балтика». Счет на шестой минуте встречи открыл полузащитник Мартин Крамарич. На 82-й минуте защитник Ванья Дркушич увеличил преимущество команды. Игра завершилась со счетом 2:0.

В следующем туре «Ростов» примет петербургский «Зенит» 29 июля. Днем позже «Факел» дома сыграет с московским «Локомотивом», а «Сочи» на выезде — с «Краснодаром». 31 июля «Балтика» на выезде сыграет с московским «Спартаком».

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    Анастасия Борисова
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