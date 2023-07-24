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04:30, 24 июля 2023Наука и техника

iPhone 14 Plus заметно подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Plus подешевел на российском рынке до 80 тысяч рублей

Фото: James Yarema / Unsplash

Стоимость нового смартфона Apple в России заметно снизилась. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу IT-портала, iPhone 14 Plus оказался доступен на российском рынке за 80 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 95 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело примерно на 15 процентов.

Новый аппарат получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, чип A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью от 128 гигабайт. Также гаджет имеет двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, батарею на 4323 миллиампер-часов.

14 Plus является улучшенной версией базового смартфона iPhone 14, которая отличается увеличенным экраном и более емким аккумулятором. В свою очередь, этот аппарат доступен минимум за 72 тысячи рублей.

В конце июня российские ретейлеры отчитались о снижении цен на новые смартфоны Apple. Так, устройства серии iPhone 14 подешевели примерно на 12 процентов.

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    Андрей Ставицкий
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