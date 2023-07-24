Банки обязали возвращать россиянам похищенные мошенниками деньги

Путин подписал закон, позволяющий вернуть деньги, похищенные при переводе из банка

Россияне смогут возвращать деньги, похищенные мошенниками, даже если сами подтвердили перевод из банка. Закон, совершенствующий порядок борьбы с хищениями средств со счетов, подписал 24 июля президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Указывается, что оператор (банк) будет обязан проверить перевод денег, если есть подозрения, что он проводится без согласия клиента, причем это должно проходить до момента перевода. Если подозрения подтверждаются, то оператор должен приостановить перевод на два дня со счетов, а при попытке перевода с платежных карт и по системе быстрых платежей (СБП) — отказать в нем.

После этого оператор должен сообщить клиенту о попытке перевода без его ведома. Для банков в законе прописан механизм анализа попыток мошеннических переводов.

Если оператор, несмотря на предупреждение от Центробанка о признаках мошенничества, осуществил перевод без ведома клиента, то он обязан возместить гражданину всю сумму. Срок возмещения — 30 дней с момента получения соответствующего заявления от клиента.

При этом банк может доказать, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа. Тогда возмещения денег не произойдет.

Закон вступит в силу через год. Он был принят Госдумой ранее в июле.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года злоумышленники украли с банковских счетов и карт россиян 4,5 миллиарда рублей — это на 30 процентов больше, чем за весь 2022 год.